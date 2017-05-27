زار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس كلا من الدوحة وأبوظبي في اطار مساع للتهدئة بدأتها الكويت لاحتواء الأزمة الخليجية التي ظهرت مؤخرا على خلفية نشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

والتقى الشيخ صباح الخالد في العاصمة القطرية الدوحة أمس صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر البحر.

ونقل الخالد خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتمنياته الطيبة لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرقي.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وسفيرنا لدى قطر السفير حفيظ محمد العجمي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.