الرفاعي: الهدف من الانضمام للمنظمة هو تحقيق أهداف الوثيقة الإستراتيجية للحرس الوطني «2020»

قال سفير الكويت لدى البرتغال الشيخ فهد سالم الصباح ان البرتغال تعهدت بدعم الكويت في الحصول على عضوية المنظمة الأورو - متوسطية لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري.

وأضاف الصباح في تصريح هاتفي مع «كونا» ان رئيس الحرس الجمهوري البرتغالي الفريق ركن مانويل كوتو أعلن عن تأييده المطلق للكويت وسعادته برؤية الحرس الوطني الكويتي شريكا في الاجتماعات المقبلة للمنظمة التي يستضيفها الأردن في أكتوبر المقبل.

وأوضح ان ذلك جاء في ختام الاجتماع الذي ضم كوتو ووكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق ركن م.هاشم الرفاعي والوفد المرافق له في مقر رئاسة الحرس الجمهوري البرتغالي بعد يوم من تقديم الرفاعي ورقة الكويت للانضمام إلى المنظمة الأورو - متوسطية، مشددا في هذا السياق على أهمية صوت البرتغال التي تعد مقر المنظمة وحجر أساس فيها.

وأعرب عن أمله في ان يثمر هذا اللقاء عن لقاءات أخرى بين القوتين لتبادل الخبرات والزيارات وإجراء التمارين والتدريبات المشتركة.

وأشار في هذا السياق إلى ان الرفاعي قدم لكوتو دعوة لزيارة الكويت بعد انعقاد المؤتمر الأورو ـ متوسطي المقبل في الأردن في أكتوبر المقبل.

وشدد الصباح على ان «موقف البرتغال من الكويت ليس بالجديد وهي التي لطالما وقفت إلى جانب الكويت على جميع الأصعدة» كما ساهمت كذلك مع قوات التحالف في تحرير الكويت من الغزو.

وكانت الكويت قد تقدمت بطلب الانضمام لمنظمة قوات الشرطة والدرك الأورو ـ متوسطية من اجل تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات بين الحرس الوطني الكويتي ونظرائه في الدول الأعضاء بالمنظمة، وقال وكيل الحرس الوطني الفريق ركن م.هاشم الرفاعي ان ذلك جاء خلال المؤتمر الأورو - متوسطي الذي استضافته العاصمة البرتغالية لشبونة يوم الاربعاء الماضي.

وأضاف الرفاعي ان الهدف من الانضمام للمنظمة هو تحقيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني (2020) المعنية بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات العسكرية في الدول الأخرى وكذلك اتساقا مع توجيهات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف الرفاعي انه بحث مع رئيس الحرس الجمهوري البرتغالي الفريق ركن مانويل كوتو آليات التعاون المشترك وسبل تطويره وتعزيز أوجه التعاون العسكري والأمني بين الجانبين الكويتي والبرتغالي.

واجتمع الرفاعي والوفد المرافق قبيل ختامه الجولة الأوروبية مع المدير العام لقوات الحرس الوطني الاسباني خوسيه مانويل هولغادو لبحث آفاق التعاون بين الحرس الوطني الكويتي ونظيره الاسباني.

وضم الوفد المرافق مدير مديرية الإمداد والنقليات في الحرس الوطني العقيد م. خالد عبدالسلام وركن أول بروتوكولات المقدم ركن نادر محمد ورئيس فرع المتابعة الرائد أنور نابي.