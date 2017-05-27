أكدت الكويت اهمية تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان وتوفير الحماية اللازمة للبعثات الإنسانية والطبية وإيلاء الأولوية لحماية المدنيين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الامن حول حماية المدنيين والرعاية الطبية في النزاعات المسلحة مساء امس الاول.

وأكد السفير العتيبي ان الارقام المفزعة حول ضحايا النزاعات والحروب من المدنيين كفيلة بتبيان المآسي التي يعيشها العالم اليوم، مشيرا الى الارقام القياسية للمحتاجين للمساعدات الانسانية فضلا عن تعرض اكثر من 65 مليون شخص للتشريد بسبب النزاعات او اعمال العنف او الاضطهاد، وفقا لتقرير الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

واشار الى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي التي ترتكب في العراق ضد المدنيين العراقيين، ولا سيما على يد ما يسمى بتنظيم «داعش» والتي شملت شن هجمات تستهدف المدنيين والهياكل الأساسية المدنية واستخدام الدروع البشرية واعمال العنف الجنسي والزواج القسري والاختطاف.

وبالنسبة لفلسطين، اكد العتيبي ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية تواصل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني واعمال العنف والتحريض لاسيما سياسة المستوطنات، مجددا التأكيد على واجبات مجلس الامن ومسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة والعديد من قراراته التي تحتم عليه العمل بجدية وعلى نحو عاجل للتصدي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وتطرق الى سورية قائلا انه على الرغم من الجهود الإنسانية الدولية لتخفيف معاناة الشعب السوري من بينها استضافة الكويت لثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين ومشاركتها في رئاسة المؤتمرين لدعم سورية في لندن العام الماضي وبروكسل خلال هذا العام فإنها ليست كافية لتلبية الاحتياجات الانسانية الطارئة لملايين النازحين واللاجئين او بديلا للحل السياسي.

وفي اليمن، اشاد العتيبي بدور التحالف لإعادة الشرعية في اليمن وما قام به في المناطق التي تم تحريرها لإعادة اعمار المنشآت الطبية وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وشدد على دعم الكويت لإعادة الأمن والاستقرار لليمن بما يصون سيادته ووحدة اراضيه، وانطلاقا من حرص الكويت على استقرار اليمن، اكد العتيبي استعداد الكويت لاستضافة الأشقاء اليمنيين من جديد للتوقيع على اتفاق نهائي متى ما تم التوصل إليه بين الأطراف اليمنية

حكم ببراءة الطالب الرشيدي المحتجز لدى السلطات الأميركية

أكد المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن المحكمة أصدرت امس الأول حكما ببراءة الطالب الكويتي نايف الرشيدي المحتجز لدى السلطات الأميركية منذ شهر يونيو 2016. وقال السفير العتيبي لـ «كونا» ان المحكمة برأت الطالب الرشيدي من التهم المنسوبة اليه، حيث سيتمكن من العودة للكويت بعد إنهاء الإجراءات الروتينية.

وهنأ السفير العتيبي أسرة الطالب على الافراج عن ابنهم وعلى تعاونهم مع الوفد طوال مدة الاحتجاز.

وفي هذا الصدد، أكد الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة أن وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بجميع بعثاتها في الخارج لا تألو جهدا في تقديم يد العون لجميع المواطنين في الخارج ومتابعة أحوالهم وبما يحفظ حقوقهم ويصون كراماتهم.