تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقيات تهان بمناسبة شهر رمضان المبارك من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أعربوا فيها عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لسموه رعاه الله بهذه المناسبة الكريمة والدعاء لسموه بدوام الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن الغالي نحو كل ما فيه عزته وازدهاره مبتهلين إلى الباري تعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك على الكويت وشعبها بالخير واليمن والعزة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والسداد.



وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيات شكر جوابية ضمنها شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بالخير والبركات وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على الوطن العزيز ويحفظه من كل مكروه ويحقق للأمتين العربية والإسلامية كل ما تتطلعان إليه من رفعه ونماء وأن يسود الأمن والاستقرار والسلام شعوب العالم أجمع.

كما تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جيورجي ماراغفيلا شفيلي رئيس جمهورية جورجيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جيورجي ماراغفيلا شفيلي رئيس جمهورية جورجيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.