

استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لشؤون الاعلام في مكتبه سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح.

وأشاد الحمر خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية الاخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير وتعزيز هذه العلاقات في كل المجالات.

وأكد الحمر أن اللقاءات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين الشقيقين تشكل فرصة طيبة لاستعراض العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام مع الشيخ عزام الصباح خلال اللقاء الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالين الإعلامي والثقافي.