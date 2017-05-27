

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أخاه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على المشاعر الأخوية الصادقة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية وعلى دولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والنماء والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية مزيدا من الأمن والأمان والازدهار.