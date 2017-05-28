رفع عميد عائلة الروضان روضان مشاري الروضان التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل ان ينعم على سموه بدوام الصحة وموفور العافية، ويكون شهر الكرم والرخاء على الأمة العربية والإسلامية، وأن يمد سموه مظلة إنسانيته ليظل بها مواطنيه وأرجاء المعمورة.

وأضاف الروضان نرفع أكف الضراعة داعين المولى أن يسدد خطى سمو الأمير ويكلل جبينه بالنجاح دائما ويوفق جميع المسؤولين لخير البلاد والعباد.

كما دعا الروضان في هذه الأيام المباركة المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على سموه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالمنطقة بالرخاء والإنسانية والحب والكرم.