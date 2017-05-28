وجه الشيخ محمد مفرج المسيلم تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عبر فيها عن أسمى آيات التهاني وأعز التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متوجها بأصدق الدعوات والابتهالات الى المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية ويهبه العمر المديد وأن تتحقق في عهده الرشيد طموحاته وآماله الكبار في كويت يظللها الأمن والاستقرار ويفرض بالخير والنماء على أهلها الأوفياء في ظل سياج منيع من الوحدة الوطنية القوية والصلبة في كنف قيادة سموه الحكيمة، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالفعل والتقدم والازدهار وعلى العالم أجمع بالأمن والأمان والاستقرار والسلام والتقدم.