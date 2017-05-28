تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم هذا التواصل الأخوي بين البلدين الشقيقين.

وتبادل صاحب السمو الأمير مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه الباري جل وعلا ان يعيد هذا الشهر الكريم على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي.

كما تبادل صاحب السمو مع أخيه رئيس جمهورية السودان الشقيقة عمر البشير في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه الباري جل وعلا ان يعيد هذا الشهر الكريم على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع ويحقق لجمهورية السودان الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي.

وتبادل سموه مع رئيس دولة فلسطين الشقيقة محمود عباس في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه الباري جل وعلا ان يعيد هذا الشهر الكريم على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع ويحقق لدولة فلسطين الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي.

كما تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه الباري جل وعلا ان يعيد هذا الشهر الكريم على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع.



من جهة أخرى، أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة، ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي وأن يعيد هذه الأيام المباركة على سموه وعلى الكويت وشعبها الوفي بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأجرى سمو ولي العهد اتصالا هاتفيا بأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والعافية وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.

وقد شكر الملك حمد بن عيسى أخاه سمو ولي العهد على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، داعيا المولى عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعيد هذه الأيام المباركة على سموه وعلى الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وقد شكر سمو ولي العهد أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على المشاعر الأخوية الصادقة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الأمن والأمان والتقدم والرخاء.

وأجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية الشقيقة عبر فيه سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الإمارات وشعبها الكريم بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وللأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

وقد شكر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه سمو ولي العهد على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، متمنيا للكويت وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ومزيدا من التقدم والنماء والرخاء.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة في دولة قطر الشقيقة عبر فيه سعادته عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلا الى الباري عز وجل ان ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحقق للكويت الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



وشكر سمو ولي العهد أخاه الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني على هذه المشاعر الأخوية الطيبة، سائلا المولى العلي القدير ان ينعم عليه بالسعادة والعافية وعلى شعب قطر الوفي بمزيد من الخيرات والبركات والنماء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.