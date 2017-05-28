معرفي: الإرهاب جريمة تهدد أمن واستقرار الدول

نظم الوفد الدائم للكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا وبالتعاون مع ممثلي الجهات الحكومية في مبنى الأمم المتحدة في فيينا يوم الخميس الماضي فعالية ركزت على إبراز مساهمات الكويت في التصدي للإرهاب وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ 26 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وقال سفيرنا لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي في تصريح لـ «كونا» أمس ان «الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو ابراز جهود الكويت وأجهزتها المعنية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود لاسيما الإرهاب بعدما أصبحت هذه الجريمة تهدد امن واستقرار جميع الدول.

وأضاف ان هذه الفعالية جاءت للتأكيد على التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية انطلاقا من روح المسؤولية المشتركة والتزامها المطلق بدعم التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها لاسيما التصدي للجرائم الإلكترونية، مؤكدا انه في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتغيرات استثنائية فإن هناك حاجة ماسة لتظافر الجهود الدولية وتقاسم المسؤولية في مواجهة الجرائم بجميع أشكالها ومظاهرها باعتبار ان الكويت عانت منها منذ الثمانينيات من خلال محاولة تفجير موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد- طيب الله ثراه- وتفجيرات المقاهي الشعبية وآخرها تفجير مسجد الإمام الصادق قبل عامين.