أكد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» العقيد ريان ديلون أمس ان الكويت شريك مهم للقضاء على «داعش».



جاء ذلك في تصريح مشترك لـ «كونا» وتلفزيون الكويت أشاد فيه بمساهمات الكويت وخاصة الإنسانية إذ قدمت مؤخرا 75 طنا من المواد الغذائية الأساسية لسكان مدينة الموصل شمال العراق.



وثمن ديلون عاليا أيضا مساهمات المملكة العربية السعودية لدعم جهود التحالف الدولي وخاصة تعزيز المراقبة للحدود مع العراق منعا لتسلل المقاتلين، مؤكدا ان هزيمة «داعش» جهد دولي تبذله 71 دولة بما في ذلك أحدث الأعضاء في حلف شمال الاطلسي بالإضافة الى إثيوبيا وجيبوتي.



وقال ان التحالف الدولي ملتزم سياسيا وعسكريا بالكامل بتدمير العدو المشترك وسيستمر في النمو فيما يواصل التقدم للتغلب على التنظيم والسيطرة على أراضيه وتفكيك شبكاته.