بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد جميع المهنئين بالشهر الفضيل، يوم غد الاثنين، (بعد صلاة العشاء مباشرة ولغاية الساعة الحادية عشرة مساء)، وذلك عبر ديوانه العامر والكائن بمنطقة قرطبة.
وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد إلى المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.