عاد إلى البلاد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، بعد زيارة رسمية إلى كل من مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، أثمرت بتعهد البرتغال بحصول الكويت على عضوية المنظمة الأورو - متوسطية لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري.



وأكد الفريق الرفاعي أهمية هذه الخطوة في تبادل الخبرات من خلال الزيارات وإجراء التمارين والتدريبات المشتركة ومواكبة أحدث الأساليب الأمنية والشرطية ما يعود بالفائدة على الأداء الأمني للحرس الوطني سواء في واجباته الأمنية بحراسة المنشآت الحيوية في الدولة أو مساندة زملاء السلاح في الجيش والشرطة والإدارة العامة للإطفاء.



وذكر أن وفد الحرس الوطني قدم إيجازا عن طبيعة الواجبات والمهام التي يقوم بها في المنظومة الأمنية للكويت، وتطرق إلى الطموحات التي يسعى إليها من خلال وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 (الأمن أولا)، لتعزيز قدراته البشرية والمادية ليؤدي دوره في خدمة الوطن العزيز على أكمل وجه.



وضم الوفد المرافق مدير مديرية الإمداد والنقليات في الحرس الوطني العقيد مهندس خالد عبدالسلام وركن أول بروتوكولات المقدم ركن نادر محمد ورئيس فرع المتابعة الرائد أنور نابي.