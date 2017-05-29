استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سمو ولي العهد في قصر بيان صباح أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه في قصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سمو ولي العهد في قصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

كما استقبل سموه في قصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.



واستقبل سمو ولي العهد في قصر بيان أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.

كما استقبل سموه في قصر بيان امس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.