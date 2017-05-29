أقامت سفارتنا لدى جمهورية غانا حفل توزيع إفطار الصائم الذي تقيمه سنويا وذلك على نفقة محسنين من الكويت بمساعدة بيت الزكاة الكويتي والأمانة العامة للأوقاف.

وذكرت السفارة في بيان تلقت «كونا» نسخة عنه ان سفيرنا لدى غانا محمد الفيلكاوي قام مع أعضاء السفارة وهم سكرتير ثان ناصر محمد المطيري وملحق ديبلوماسي عماد سليمان العصيمي وملحق ديبلوماسي سعود راشد الهاجري بتوزيع 700 حزمة تحتوي على مواد غذائية تشمل الأرز والسكر والزيت ومعجون الطماطم والمعكرونة وعلب التونة.

وأضافت انه شارك في التوزيع أيضا كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة والسفير الجزائري لدى غانا.