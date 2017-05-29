استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل صاحب السمو الأمير بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل صاحب السمو بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الصديقة مايثريبالا سيريسينا عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت جنوب وغرب سريلانكا راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الصديقة مايثريبالا سيريسينا ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت جنوب وغرب سريلانكا راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة مولاتو تيشومي عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة مولاتو تيشومي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية الصديقة بديا ديفي بنداري عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا لها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية الصديقة بديا ديفي بنداري ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا لها موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة الهام علييف عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة الهام علييف ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.