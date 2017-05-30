استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، حيث قدم لسموه المستشار علي امثيب المطيرات، وذلك بمناسبة ندبه نائبا لرئيس محكمة الاستئناف.

حضر المقابلة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان امس د.رولا دشتي.

إلى ذلك وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلمة شكر وتقدير وثناء إلى كل اخوانه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها وإلى المقيمين الأوفياء على أرض الكويت الغالية الذين أعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة التي جسدت روح أسرة أهل الكويت الواحدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات الهاتفية أو جميع أشكال التعبير الأخرى بهذه المناسبة المباركة علينا جميعا سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على الوطن الغالي وعلى المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وأن يسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة وازدهار كويتنا العزيزة تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.