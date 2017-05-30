استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة والمستشار علي المطيرات الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة ندبه نائبا لرئيس محكمة الاستئناف.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب.

هذا، وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه أخاه أمير دولة قطر الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة العطرة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا الى الباري تعالى أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة كل ما تتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتلقى صاحب السمو الأمير اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يتقبل صيام الجميع وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه اخاه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة العطرة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، مبتهلا الى الباري تعالى أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة كل ما تتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار.

كما تلقى صاحب السمو الأمير اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يتقبل صيام الجميع وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه اخاه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة العطرة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا الى الباري تعالى أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كل ما تتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يتقبل صيام الجميع وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه اخاه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.