استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله أول من أمس المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان.

واستقبل الشيخ صباح الخالد بهذه المناسبة كلا من المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ومساعدي وزير الخارجية وعددا من سفراء الكويت الموجودين في البلاد وقيادات ومسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية ومنتسبي وزارة الخارجية.

وأعرب الخالد عن صادق مشاعر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول رمضان سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة والشعب الكويتي العزيز بأتم الصحة وعافية وأن يديم على الكويت وشعبها العزيز وافر الأمن والأمان ومزيدا من التقدم والازدهار بقيادة ربانها وراعي نهضتها صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.

هذا، وتوجه الخالد أمس إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر أن تشهد انتخابات الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019 والتي ستجرى 2 يونيو المقبل.

ويضم الوفد المرافق كلا من سفيرنا لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم العبدالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.