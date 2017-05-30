أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن المـؤسسة الأمنية ستظل دائمـا علـى الـعهد مجـددة الـولاء لصـاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

جـاء ذلك خـلال استقبال الجراح لعدد كبير من المهنئـين العسكريين الذين قـدمـوا التهانـي بمناسبة حلـول شهـر رمضـان المبارك فـي قـاعة الـفريق م.الشيخ أحمـد الـعبدالله بمــقر وزارة الداخليــة بمبنى نـواف الأحمـد امس الاثنـين، وذلك بحضور وكيـل وزارة الـداخلية الفريق محمود الدوسري، الفريق أول م.سليمان الفهد مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والمستشار الخاص لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الـداخلية الفريق م.الشيخ أحمد العبدالله، ووكلاء وزارة الـداخليـة المساعدين، وعدد من كبار القيادات الأمنية الذين قدموا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ورحـب الـجراح بالمهنئين، معـربا عـن تقديره له، متوجها بالشكر والتحية لقيادات وزارة الداخلية وضباطها وأفرادها وحرصهم على العطاء المستمر وخـدمـاتهم المخلصة، في الـذود عـن الـوطن والــدفاع عن ترابه، مطالبا إياهم بالمـزيد مــن العمــل والمثابرة وبذل الجهود خاصة في هــذه الأيــام المباركة من شهر رمضان الفضيل.