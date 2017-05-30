أشاد عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالعلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين والكويت، مشيرا إلى أن الأسر الحاكمة في كل من مملكة البحرين والكويت عائلة واحدة.

وخلال استقباله للسفراء المعتمدين يتقدمهم عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح لتهنئة جلالته بشهر رمضان المبارك، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحرص المستمر على تطوير وتنمية هذه العلاقات لكل ما فيه خير وصالح الجميع، كما أشاد العاهل البحريني بالجهود الطيبة التي يبذلها السفراء لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البحرين وبلدانهم الشقيقة والصديقة.

من جهته، ثمّن الشيخ عزام الصباح عاليا الدعم اللامحدود من عاهل البحرين للسلك الديبلوماسي وتقديم كل التسهيلات لإنجاح مهام السفراء في تعزيز العلاقات الأخوية.