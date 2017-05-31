بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة التي ضربت العاصمة موسكو والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وأن يتمكن المـسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الـطبـيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة التي ضربت العاصمة موسكو والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.