وصل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لعامي 2018-2019 والتي ستقام في الثاني من يونيو 2017.

وكان في استقبال الشيخ صباح الخالد على أرض المطار يوم اول من امس سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وأعضاء وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ويضم الوفد المرافق كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.