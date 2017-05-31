أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة.

عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الامتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الاخوي مبتهلا الى الباري تعالى ان ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق للكويت كل ما تتطلع اليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.