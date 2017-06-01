التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة د.بيتر تومسون على هامش أعمال جلسة الجمعية العامة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن لعامي 2018-2019.



وأعرب تومسون عن بالغ شكره وتقديره للدعم الكبير والتعاون الحثيث الذي تقدمه الكويت للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال فترة ترؤسه للدورة الحالية، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به الكويت في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.



من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدور تومسون كرئيس للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا تأكيد الكويت على التزامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.



كما التقى الشيخ صباح الخالد على هامش الجلسة مع مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر.



وتناول اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت بالجمهورية الفرنسية الصديقة والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين حيال القضايا والمواضيع المطروحة للنقاش في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.



كذلك التقى الشيخ صباح الخالد على هامش الجلسة مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة ماتيو ريكروفت.



واشار المسؤولان خلال لقائهما مساء امس الأول الثلاثاء الى عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة وأكدا اهمية استمرار التعاون والتنسيق فيما بين البلدين الصديقين حيال القضايا والمواضيع المطروحة للنقاش في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.



في هذا السياق، التقى الشيخ صباح الخالد على هامش أعمال الجلسة مع وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار مارسيل أمون - تانو.



وبحث الوزيران خلال لقائهما مساء امس الأول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.



حضر اللقاءات كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وزير الخارجية حضر حفل الذكرى الـ40 لعضوية فيتنام بالأمم المتحدة

حضر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لعضوية جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة.

وأقيم الحفل في مقر الأمم المتحدة أمس الأول الثلاثاء على هامش زيارة الشيخ صباح الخالد إلى نيويورك للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لعامي 2018 - 2019 والتي ستقام غدا الجمعة.

وقد قدم الشيخ صباح الخالد إلى رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان بوك خلال الحفل تهانيه بهذه المناسبة وأطيب تمنيات الكويت لجمهورية فيتنام وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

..وأقام حفلاً على شرف سفراء الدول الأعضاء في المجموعة الأفريقية

أقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حفل استقبال على شرف سفراء الدول الأعضاء في المجموعة الأفريقية لدى الأمم المتحدة على هامش أعمال جلسة الجمعية العامة.

وألقى الشيخ صباح الخالد كلمة في الحفل الذي اقيم مساء امس الأول الثلاثاء استعرض خلالها علاقات الكويت الوطيدة مع الدول الأفريقية في شتى المجالات، مؤكدا ان الكويت ستعمل على التعاون بشكل وثيق مع المجموعة الأفريقية حال حصولها على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.