اكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمس الأربعاء حرص الكويت على دعم برنامج التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريح للسفير الغنيم لـ «كونا» بعد اجتماع مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر ناقشا فيه عددا من الملفات المشتركة بين الجانبين.



وأشار السفير الغنيم الى ان دعم الكويت للبرامج التقنية لمنظمة العمل الدولية في منطقة الشرق الأوسط يواكب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الأشقاء الفلسطينيون بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي ترك بصمات سيئة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وهو الامر الذي يساهم بعدم الاستقرار في المنطقة.