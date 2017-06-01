التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس الأربعاء مع القائم بأعمال دولة قطر الشقيقة لدى الكويت علي المري إذ تم خلال اللقاء استعراض عدد من أوجه العلاقات الثنائية في إطار التحضير لأعمال اللجنة المشتركة الكويتية- القطرية التي ستعقد أعمالها خلال شهر يونيو المقبل.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي.



كما التقى الجارالله مع سفير الجمهورية الجزائرية لدى الكويت عبدالحميد عبداوي، إذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.