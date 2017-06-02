استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان عصر أمس أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه، وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حيث قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطيبة حول مجمل الأمور التي عكست عمق العلاقات الاخوية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ودعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية وطيدة وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود و نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد وكبار المسؤولين بالدولة.وأقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان مساء امس مأدبة افطار على شرف اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه، وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد.

بعدها غادر البلاد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه، وذلك بعد زيارة أخوية للبلاد قدم فيها التهاني لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك.

هذا، وكان على رأس مودعي سموه على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد و رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل الى البلاد في زيارة أخوية يقدم فيها التهاني لأخيه صاحب السمو الأمير الشيح صباح الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك.وكان على رأس مستقبلي سموه على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد و رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم و نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

هذا، ويرافق سموه سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني سكرتير سمو الأمير لشؤون الاستثمار.