بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د.فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وأخيه دولة الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه، رعاه الله، عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي وقع في حي الكرادة وسط بغداد وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

مجددا سموه، حفظه الله، موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه ووقوف الكويت الى جانب جمهورية العراق الشقيق وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الهادفة الى زعزعة أمنها واستقرارها سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الهجوم الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د. فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وأخيه دولة الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في حي الكرادة وسط بغداد سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.

كذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في حي السفارات في مدينة كابول وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، مؤكدا سموه استنكار الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، مجددا سموه، حفظه الله، موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته والقضاء عليه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في حي السفارات في مدينة كابول سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حفظه الله، ببرقية تعزية مماثلة.