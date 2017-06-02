وزير الخارجية التقى غوتيريس ومندوبي أميركا والصين ونائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة

غوتيريس: للكويت دور في دعم الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريس أمس الأول الأربعاء على هامش أعمال جلسة الجمعية العامة لانتخاب الاعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن لعامي 2018 - 2019.

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا والمواضيع على الصعيدين الإقليمي والدولي علاوة على سبل تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها التابعة لها.

وأكد الأمين العام للامم المتحدة المكانة التي تتبوأها الكويت في المجتمع الدولي، مشيدا بدورها البارز وبمساهماتها في دعم أعمال الأمم المتحدة وأنشطتها الإنسانية والتنموية في العالم.

من جانبه، أثنى الشيخ صباح الخالد على جهود الأمين العام في دعم تحقيق الأمن والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات على كل الأصعدة.

كما التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع مندوبي الدول العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم احاطة حيال ترشح الكويت للعضوية غير الدائمة في مجلس الامن للفترة 2018 - 2019.

وألقى الشيخ صباح الخالد كلمة اعرب خلالها عن شكر وتقدير الكويت للدعم الذي حظيت به من قبل الدول العربية لترشحها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.

واستعرض المواقف الثابتة والراسخة للكويت تجاه دعم القضايا العربية في مختلف المحافل الدولية.

كما التقى الشيخ صباح الخالد مع مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على هامش أعمال جلسة الجمعية العامة لانتخاب الاعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن لعامي 2018 - 2019.

وتم خلال اللقاء الإشارة إلى عمق العلاقات التاريخية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق فيما بين البلدين الصديقين حيال القضايا والمواضيع المطروحة للنقاش في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وجددت مندوبة الولايات المتحدة دعم بلادها لحفظ أمن واستقرار الكويت.

كذلك التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع مندوب الصين الدائم لدى الامم المتحدة ليو جيي على هامش اعمال جلسة الجمعية العامة لانتخاب الاعضاء غير الدائمين لمجلس الامن لعامي 2018 - 2019.

واكد المسؤولان خلال لقائهما عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وجمهورية الصين الصديقة واهمية استمرار التعاون والتنسيق فيما بين البلدين الصديقين حيال القضايا والمواضيع المطروحة للنقاش في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

كذلك التقى الشيخ صباح الخالد مع نائب المندوب الدائم لوفد الاتحاد الروسي فلاديمير سافرنكوف على هامش أعمال جلسة الجمعية العامة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن لعامي 2018 - 2019.

واشار المسؤولان خلال لقائهما الى عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، واستعرضا كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد المسؤولان اهمية استمرار التعاون والتنسيق فيما بين البلدين الصديقين حيال القضايا والمواضيع المطروحة للنقاش في الامم المتحدة ومجلس الامن.