الجارالله: العلاقات الخليجية قادرة على استيعاب أي توترات

إمباكي: واثقون من فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن عن جدارة واستحقاق

عنايتي: العلاقات الخليجية الإيرانية جيدة وتسير على ما يرام

أسامة دياب

استقبل سمو الشيخ ناصر المحمد المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوانه بقصر الشويخ العامر بحضور حشد من الشيوخ والمسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات العامة وعدد كبير من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على الحضور وتقديم التهاني بالشهر الفضيل.

وعلى هامش حفل الاستقبال مساء أمس الأول، أكد نائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله أن الكويت تتطلع إلى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة اليوم الجمعة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لعامي 2018 2019، لافتا إلى وجود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في نيويورك للمتابعة والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال لقاءات متواصلة لحشد التأييد اللازم لحصول الكويت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، معربا عن تفاؤله بنتائج الانتخابات لما للكويت من مكانة إقليمية ودولية كبيرة، فضلا عن دورها الرائد في مجال العمل الانساني.

وردا على سؤال حول زيارة سمو أمير قطر إلى الكويت وما إذا كان تم بحث التوترات الأخيرة بين بعض دول مجلس التعاون، أشار الجار الله إلى أن زيارة سمو أمير قطر ورئيس وزراء البحرين إلى الكويت مؤخرا هي زيارات دورية تتم في رمضان بين الاشقاء، مشددا على عمق العلاقات الخليجية وقدرتها على استيعاب أي توترات من الممكن أن تمر بها المنطقة. من جهته، رفع عميد السلك الديبلوماسي السفير السنغالي لدى البلاد عبد الأحد إمباكي - باسمه واسم أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الكويت - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر المحمد ولعموم الشعب الكويتي الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.وأعرب إمباكي عن ثقته في فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن عن جدارة واستحقاق نظرا لدورها الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدوره، هنأ سفير جمهرية مصر العربية لدى البلاد ياسر عاطف الكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بشهر رمضان المبارك، معربا عن سعادته لوجوده في ديوان سمو الشيخ ناصر المحمد الذي يعتبر بيتا من بيوت الكرم والعلم والثقافة.من جانبه، هنأ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد د.علي عنايتي صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وعموم الشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن شهر رمضان هو شهر المودة والمحبة ونستلهم منه كل القيم النبيلة التي تدعم التعاون وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن بلاده تتمنى أن يعم الأمن والاستقرار ربوع المنطقة لتتفرغ كل بلدانها لجهود التنمية ولتتمكن من الاستفادة من خيراتها ولتشهد مزيدا من الازدهار والنمو. وردا على سؤال حول مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية، أشار عنايتي إلى ان العلاقات الإيرانية - الخليجية جيدة وتسير على ما يرام ونأمل أن تتطور إلى آفاق أكبر وخصوصا بلدان المنطقة تمتلك طاقات بشرية وموارد طبيعية يجب استغلالها لتحقيق التطلعات المشتركة وما يعود بالنفع على مختلف شعوب المنطقة، مشيدا بجهود أصحاب الحكمة والحنكة في الاقليم من أجل الوصول واقع أفضل يرضي الجميع.

من جانبه، هنأ السفير البريطاني لدى البلاد ماثيو لودج الكويت حكومة وشعبا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيدا بأجواء رمضان في الكويت والتي وصفها بالروحانية والفريدة والمفعمة بالعديد من الانشطة الاجتماعية.ولفت لودج الى ان القيم العظيمة التي يحملها شهر رمضان من تسامح وقبول للآخر ورفض قاطع لكل أشكال التمييز فرصة مواتية لمحاربة الإرهاب ونشر ثقافة التسامح ودعم وتعزيز قيم التعاون المشترك، مشددا على ضرورة ألا نستجيب لدعاوى الفرقة والتمييز.

وعن قرب انتهاء مهامه في الكويت، أعرب لودج عن حزنه الشديد لترك الكويت، لافتا الى انه سيحمل رسالة محبة وسلام من الشعب الكويتي الى الشعب البريطاني، داعيا الشعب البريطاني لمعرفة المزيد عن الشعب الكويتي بقدر ما يعرف الكويتيون عنهم، موضحا أن الكويت هي بلد المحبة والسلام والديموقراطية والتعددية وقبول الآخر.من جهته، عبر السفير الالماني كارلفريد برغنير عن إعجابه بعادة الديوانيات في الكويت والتي تعتبر اشارة واضحة الى كرم الضيافة والانفتاح وقبول الآخر، بالإضافة إلى أنها تجسد ترابط المجتمع للكويتي.

وهنأ بيرغنير الكويت حكومة وشعبا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.بدوره، تقدم السفير الفرنسي لدى البلاد كريستيان نخلة بأحر التهاني والتبريكات للكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولى عهده الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء بشهر رمضان المبارك، متمنيا للجميع القبول. وأشار نخلة إلى أنه يعشق دواوين الكويت، وخصوصا ديوان سمو الشيخ ناصر المحمد الذي اعتبره من أقربها إلى قلبه، مشيدا بأجواء رمضان في الكويت، واصفا إياها بالفريدة.

بدوره، هنأ السفير الايطالي لدى البلاد جوسيبي سكونياميليو الشعب الكويتي والقيادة السياسية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيدا بالدور الاجتماعي للديوانيات في هذا الشهر الكريم، حيث إنها تعتبر منابر مهمة للتواصل والترابط الاجتماعي، موضحا أنها المرة الثانية التي يستمتع فيها بقضاء رمضان في الكويت. وردا على سؤال حول آخر تطورات صفقة طائرات اليوروفايتر، أوضح أن الأمور تسير على ما يرام، ولا توجد اي مشاكل تذكر.