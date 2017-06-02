اقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس الاربعاء مأدبة إفطار على شرف مندوبي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة على هامش أعمال جلسة الجمعية العامة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن لعامي 2018 - 2019.



وقد استعرض الشيخ صباح الخالد في كلمة له ألقاها خلال المأدبة قضايا الأمة الإسلامية والتحديات التي تواجهها مشيرا الى أن الكويت وفي حال فوزها بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن ستكون داعمة ومساندة لكافة القضايا الإسلاميةK متطلعا الى المزيد من التعاون والتنسيق مع المجموعة الإسلامية لدى الأمم المتحدة.