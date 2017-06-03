أعرب مبعوث الاتحاد الاوروبي الخاص بحرية الدين والمعتقدات خارج الاتحاد الاوروبي جان فيجل عن عزمه زيارة الكويت ودول الخليج العربية الاخرى لتعزيز الحوار والتفاهم بين العالم الاسلامي والغرب.

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع «كونا» قال فيها ان «منطقة الخليج العربي مهمة جدا» مبديا استعداده للعمل مع الشركاء الاسلاميين لتعزيز الحوار مع الغرب ونبذ التطرف والعنف والارهاب.

واضاف ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تمثل «اولوية لنا فهي منطقة مهمة جدا باعتبارها مهد الحضارة» مشيرا الى موقع الشرق الاوسط الاستراتيجي «فهو يقع ببساطة وسط العالم بأسره».

وأوضح فيجل الذي عمل سابقا مفوضا للاتحاد الاوروبي لشؤون التربية والثقافة ونائبا اول لرئيس وزراء سلوفاكيا ورئيسا لحركة الديموقراطية المسيحية في بلاده ان مهمته هي تعزيز الكرامة الانسانية والسلام والعدالة مع الشركاء والاصدقاء في جميع أنحاء العالم. ولفت الى ضرورة عدم ربط أي ايديولوجية او جماعة ارهابية بالدين، معربا عن اعتقاده بأن ما يسمى بـ«داعش» لا يعبر عن الدين الاسلامي «بل يسيء اليه ويستخدمه بصورة وحشية لتعزيز مصالح السلطة».

ودعا فيجل الى بذل جهود مشتركة والقيام بكل هو ممكن للتصدي لصراع الحضارات وسوء الفهم والجهل.

وكان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر قرر في مايو 2016 استحداث منصب المبعوث الخاص لتعزيز حرية الدين والمعتقدات خارج الاتحاد الاوروبي وتعيين فيجل لهذا المنصب اذ زار منذ تعيينه الأردن والعراق والامارات والمغرب.