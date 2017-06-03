أكدت سفارة الكويت لدى جمهورية الفلبين أمس الجمعة سلامة جميع الكويتيين في العاصمة مانيلا، وذلك بعد حادثة السطو المسلح على احد المنتجعات بعد منتصف الليلة قبل الماضية والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقالت سفارتنا في مانيلا في بيان تلقته (كونا) «بالإشارة إلى حادثة السطو الفردي التي حدثت في العاصمة مانيلا تؤكد السفارة حسب اتصالها مع السلطات المحلية أنه لا يوجد أي وفيات أو إصابات لمواطنين كويتيين حتى هذه الساعة».

ودعت السفارة المواطنين الموجودين في الفلبين الى أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها على هاتف الطوارئ 639998877897 + وهاتف السفارة 6325563868 +.

وأعلنت السلطات الفلبينية أن حصيلة قتلى الهجوم بلغت حوالي 34 شخصا جراء التدافع والاختناق خلال محاولتهم الفرار بعد أن قام مسلح بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في صالة قمار داخل المنتجع وأشعل النار بالطاولات فيما أصيب 54 آخرون بجروح بعضها خطيرة.