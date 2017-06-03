بعث صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز الكويت بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة لعامي 2018 و2019 وحصولها على 188 صوتا مشيدا سموه بالجهود المخلصة التي بذلها الخالد وإخوانه وأخواته في وزارة الخارجية والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح ،مشيرا سموه إلى أن هذا الفوز يمثل نجاحا للدبلوماسية الكويتية وتعزيزا للمكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت على الصعيد الدولي متمنيا سموه للجميع دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في مختلف المحافل الدولية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ضمنها سموه خالص تهانيه بفوز الكويت بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019 متمنيا لمعاليه ولإخوانه وأخواته في وزارة الخارجية كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.



كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.