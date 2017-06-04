بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز الكويت بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة لعامي 2018 و2019 وحصولها على 188 صوتا، مشيدا سموه بالجهود المخلصة التي بذلها الخالد وإخوانه وأخواته في وزارة الخارجية والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح، مشيرا سموه إلى أن هذا الفوز يمثل نجاحا للديبلوماسية الكويتية وتعزيزا للمكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت على الصعيد الدولي، متمنيا سموه للجميع دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في مختلف المحافل الدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ضمنها سموه خالص تهانيه بفوز الكويت بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019 متمنيا للخالد وإخوانه وأخواته في وزارة الخارجية كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وذلك بمناسبة فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي لعامي 2018- 2019 هذا نصها:

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد أمير البلاد المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسعدني ان ارفع الى مقام سموكم الكريم أعز التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي لعامي 2018 - 2019، ولا شك ان هذا الفوز المستحق بهذه الاغلبية الساحقة انما هو ثمرة الجهود المتواصلة لسموكم وتأكيدا للمكانة الدولية التي تتمتعون بها وما تحظى به الكويت من مستوى رفيع اقليميا ودوليا بفضل قيادة سموكم الحكيمة، معربا عن بالغ الاعتزاز بالجهود الدؤوبة والمتميزة التي تبذلونها سموكم لأجل تأكيد مكانة الكويت في كل المحافل الدولية.

واذ يسرني وجميع ابناء الكويت الاوفياء ان نهنئكم فإننا نغتنم هذه المناسبة السارة لنبتهل الى المولى عز وجل ان يسبغ على سموكم دوما نعمة الصحة والعافية وان يمدكم سبحانه بعونه وقوته ويكلأكم بحفظه ورعايته، داعيا الله سبحانه وتعالى ان تظل راية الكويت عالية خفاقة بالعز والرفعة وان يحفظ سموكم ذخرا للكويت والأمتين العربية والاسلامية وقائدا للعمل الانساني وأن يديم عليكم موفور الصحة والعافية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكانت الكويت قد فازت وأربع دول أخرى أول من أمس الجمعة بمقاعد غير دائمة في مجلس الامن لمدة عامين تبدأ في يناير 2018.

وجاء انتخاب الكويت وباقي الأعضاء في جولة تصويت واحدة أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لاختيار الاعضاء الخمسة غير الدائمين لمجلس الأمن لعامي 2018 و2019، وانتخب الى جانب الكويت كل من كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وبيرو وپولندا، فيما تتولى هولندا العضوية غير الدائمة من ايطاليا لمدة عام واحد بعد موافقتهما على تقسيم فترة العضوية وحصلا على 184 صوتا.

وحصلت الكويت التي التحقت بعضوية الامم المتحدة عام 1963 على مقعد غير دائم في مجلس الامن مرة واحدة فقط خلال عامي 1978 و1979.