هنأت الإمارات العربية المتحدة الكويت بمناسبة انتخابها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لعامي 2018 و2019. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات «وام» عن كامل ثقتها «في قدرات الديبلوماسية الكويتية العريقة لتمثيل العالم العربي وقضاياه خير تمثيل».

وقالت الوزارة في بيانها ان الديبلوماسية الكويتية بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «تلعب دورا إيجابيا في قضايا المنطقة» منوهة بصفة خاصة بدورها التنموي والإنساني «والذي أضاف للكويت رصيدا إيجابيا على الصعيدين الإقليمي والدولي».