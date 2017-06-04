هنأت مملكة البحرين أول من أمس الكويت بمناسبة فوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة سنتين اعتبارا من يناير 2018.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحافي إن هذا الفوز يمثل تتويجا للقيادة الحكيمة وللجهود الدؤوبة التي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومساعي سموه الحثيثة ومبادراته الرائدة لتعزيز التعاون بين دول العالم وترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت ان هذا الفوز من شأنه دفع جهود تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم التوصل إلى حلول عادلة وشاملة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية ومواجهة مختلف التحديات التي تهدد المجتمع الدولي.

وقالت إن للكويت ثقلا إقليميا ومكانة دولية رفيعة متمنية لها المزيد من النجاحات الدولية ودوام الرفعة والتقدم والرقي.