أكدت قطر أن انتخاب الكويت لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي يتناغم مع المكانة الدولية المتميزة التي تتمتع بها بفضل سياستها الحكيمة وديبلوماسيتها الشفافة والمتوازنة.

وأعربت «الخارجية القطرية» في بيان عن ترحيب الدوحة بانتخاب الكويت عضوا غير دائم بمجلس الامن الدولي في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لاختيار الأعضاء الخمسة غير الدائمين لعامي 2018 و2019.

وأكدت ان فوز الكويت بالمقعد سيسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة وفق مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وبنود القانون الدولي.

وأعرب البيان عن ثقة قطر في قدرة الكويت على تسخير علاقاتها المتميزة مع الدول الاعضاء في الامم المتحدة خاصة دول منطقة الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بحل نزاعات المنطقة وتحفيز دور المجلس في الحيلولة دون وقوع النزاعات عبر الديبلوماسية الوقائية.