هنأت فرنسا الكويت والدول الاربع الاخرى التي فازت بعضوية غير دائمة بمجلس الامن الدولي لمدة سنتين.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس تتطلع إلى العمل مع الأعضاء غير الدائمين الجدد بمجلس الأمن وهم الكويت وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وبيرو وپولندا.
وقد فازت الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الامن بحصولها على 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت «الخارجية الفرنسية في بيانها»، «اننا سعداء بالعمل بشكل وثيق مع هذه الدول حول كافة الموضوعات ذات الصلة في مجلس الامن الذي يلعب دورا اساسيا في الحفاظ على السلام والامن الدوليين».