«دخل ثلاث عائلات، ثم غادرها جميعا، وألقى بالمسؤولية على زوجاته الثلاث، وكأنه لم يفعل أي شيء».

النجمة الأميركية كيم كارديشيان، 36 عاما، التي يتجاوز دخلها السنوي 53 مليون دولار، متحدثة عن زوج أمها كايتلين جينير، الذي أجرى عملية تحول جنسي ليصبح امرأة في سن 67، في برنامجها التلفزيوني الواقعي «أخبار عائلة كارديشيان» ـ كيبينج أب ويز ذي كارداشيانز»، حيث جلست تناقش كتاب «أسرار حياتي» الذي أصدره مؤخرا زوج أمها، منتقدة نرجسية زوج والدتها التي تبدت عبر صفحات كتابه، حيث حرص على تصوير والدتها كريس جينير في شكل سلبي، وصورها على أنها هي المسؤولة عن أغلب ما صادفه من مشكلات في حياته.