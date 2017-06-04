هنأت جمعية المهندسين القيادة السياسية بحصول الكويت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للعامين 2018-2019، مؤكدة أن هذا الفوز للكويت يجسد ثقة العالم الكبيرة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي العهد والحكومة والشعب الكويتي.



وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل: ونحن في الرحاب المقدسة نؤدي رحلة العمرة الرمضانية للمهندسين تلقينا هذا النبأ السار الذي يؤكد أن الكويت باتت رقما صعبا على الساحة الدولية، مشيدا بجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والوفد المرافق لنيل هذه الثقة العالمية.

وأضاف: نبارك لقيادتنا السياسية بهذا الفور فإننا نجدد عهدنا للارتقاء بوطننا الكويت ورفع راياته في الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن رئيس وأعضاء الجمعية والزملاء المهندسين والمهندسات يضعون كل امكانياتهم تحت تصرف الحكومة لتحقيق التنمية التي تنشدها الكويت في مختلف الميادين، وبهذه المناسبة نستذكر أيضا السنوات الطوال التي رسمت بها الكويت صورتها الديبلوماسية بقيادة صاحب السمو حتى نيل سموه لقب «قائد الانسانية»، وها نحن وبفضل دعم سموه نحقق نصرا ديبلوماسيا جديدا، مضيفا اننا وجموع المهندسين نضع يدينا بيد قيادتنا السياسية لقيامها بالدور المنوط بنا ككويتين في هذه المنظمة العالمية لتحقيق السلم والسلام والازدهار بمنطقتنا والعالم.