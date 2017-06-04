أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الكويت ستبذل كل المساعي للاستمرار في نهجها «المعتدل والمتزن» والساعي الى الديبلوماسية الوقائية.



جاء ذلك في تصريح ادلى به الشيخ صباح الخالد لـ «كونا» وتلفزيون الكويت بعد اعلان حصد الكويت 188 صوتا بالجمعية العامة للأمم المتحدة لتفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين 2018-2019، معربا عن سعادته لتحقيق هذا الرقم من اصل 192، مشيرا الى مكانة الكويت الدولية الرفيعة، متمنيا الاستمرارية في «النهج والمنهج» الذي من خلاله استطاعت الكويت كسب احترام وثقة العالم.



وباسم الكويت تقدم الخالد بشكر الأعضاء على ثقتهم الممنوحة للكويت وثقتهم بسياسة الكويت التي أرساها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد منذ استقلالها في عام 1961.



وأضاف «التمسنا ايضا الثقة من المجتمع الدولي للكويت عندما كرم صاحب السمو الأمير من قبل الأمين العام الأسبق بان كي مون كقائد العمل الإنساني، مشددا على «أن المسؤولية بعد الفوز التي تقع على عاتقنا اكبر وسوف نبذل كل المساعي والجهود للاستمرار في نهج وسياسة الدولة المعتدلة والمتزن والساعي الى الديبلوماسية الوقائية».



وقال إن الكويت ستعمل مع الدول الأعضاء لمنع نشوب خلافات وحروب والسعي لحلها بالطرق السلمية، مشيرا الى تسريع الاجراءات لمواجهة الاحداث حتى لا تتفاقم وتصبح اكثر تعقيدا، مبينا أهمية العمل من داخل المجلس لإصلاح الأمم المتحدة حتى تكون المنظمة مواكبة للأحداث المحيطة في العالم واهمها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.