منح الدول الأعضاء الثقة للكويت نتيجة لتراكمات سمعتها الطيبة

أكد مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي ان فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الامن بواقع 188 صوتا من اصل 192 ما هو الا نجاح للديبلوماسية الكويتية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير العتيبي لـ «كونا» بعد اعلان فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الامن لمدة سنتين 2018-2019.

وهنأ السفير الكويت قيادة وشعبا وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالاضافة الى وزارة الخارجية ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وعبر عن سعادته لمكانة الكويت «المرموقة» التي تمتلكها بين الدول ممتنا لجميع الدول الاعضاء لمنحهم الثقة والدعم الكبير للكويت.

واضاف ان حصول الكويت على 188 صوتا من اصل 192 هو شبه اجماع وتأكيد من المجتمع الدولي على مكانة الكويت المرموقة التي تحظى بها دوليا وعالميا، مشددا على ان منح الدول الاعضاء الثقة للكويت هو نتيجة لتراكمات سمعة الكويت الطيبة بين الدول والعلاقات الممتازة التي تربطها مع محيطها الاقليمي والدولي، مبينا ان هذه العلاقات الطيبة سهلت العمل على وزارة الخارجية ببعثاتها في الخارج في الحصول على هذا الدعم الكبير.

وعن المرحلة المقبلة، قال العتيبي في تصريحه ان الكويت على استعداد تام للعمل الدؤوب في مجلس الامن من خلال عضويتها وحمل المسؤولية الكبيرة خصوصا وهي تمثل الدول العربية.



وقال: «تم تحديد الاولويات وسوف نبدأ العمل بالتنسيق والتعاون مع بقية الدول الاعضاء في مجلس الامن على تحقيق الامن والسلم الدوليين».



وأضح أن من ابرز الاولويات العمل على منع النزاعات قبل وقوعها والاستثمار بشكل اكبر بالادوات الديبلوماسية الوقائية والوساطة بموجب ميثاق الامم المتحدة بالاضافة الى اصلاح الامانة العامة للامم المتحدة واصلاح مجلس الامن.