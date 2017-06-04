رفع محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد اخلص آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بمناسبة تنامي الثقة الأممية في الكويت الحبيبة بحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2018 ـ 2019.



وقال المحافظ الخالد في تهنئته التي رفعها بالاصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي محافظة الأحمدي الكرام ان تلك الثقة المستحقة تأتي تتويجا لمسيرة العطاء اللامحدود على الساحة الدولية التي أرسى أساسها وشيد دعائمها قائد العمل الديبلوماسي وا لإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ورسخ ويرسخ اقدامها ابناء الكويت البررة ممن تحملوا وما يزالوا يتحملون مسؤولية العمل الديبلوماسي والتنموي والانساني الكويتي على امتداد المعمورة.



واضاف: هنيئا لكويتنا الحبيبة ولنا تنامي التقدير الدولي الذي اكده بجلاء قبل أيام معدودة الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريس بثنائه على المكانة التي تتبوأها الكويت في المجتمع الدولي واشادته بدورها البارز وبمساهماتها في دعم أعمال الأمم المتحدة وأنشطتها الإنسانية والتنموية في العالم، ودامت كويت المحبة والسلام ودامت الديبلوماسية الكويتية العريقة مبعث اعتزاز وفخر الجميع على مدى الايام.