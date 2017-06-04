رفع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الاثري أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة وإلى عموم الشعب الكويتي الكريم بمناسبة فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين تبدأ في يناير 2018.

وقال الاثري ان فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن بحصولها على 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد الثقل الدولي الذي تحظى به الكويت في ظل رعاية وقيادة صاحب السمو الأمير ومدى التقـــــدير الـــذي تتمتع به الكويت في المحـــافل الدولــــية، مضيفا ان هذا الانجاز الكبير يعد فخرا للكويت وشــــعبها وللعالمين العربي والإسلامي فضـــلا عن انه يعكس الدور المحوري الذي يقوم به صاحب السمو في تقريب وجهات النظر بين القوى الدولية وجهوده المباركة في فض النزاعات وحل العديد من المشاكل الدولية واقرار السلام بين الدول في شتى بقاع العالم.

وتمنى ان تستمر سفينة البلاد في طريقها نحو نشر السلام والخير في كل ربوع العالم بقيادة ربانها الماهر قائد العمل الإنساني صاحب السمو الامير المفدى وأن ينعم المولى سبحانه وتعالى عليه بموفور الصحة والعافية وان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وسوء.