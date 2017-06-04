أكد عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح أن العلاقة الكويتية ـ البحرينية علاقات أخوية وذات خاصية فريدة مبنية على صلة الرحم ووشائج القربى منذ القدم وهذا ما جبلنا عليه.
جاء ذلك خلال لقائه وتهنئته لولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وعميد الأسرة المالكة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مضيفا أن دوام التواصل بين الجميع من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين خاصة أن المودة والمشاعر الطيبة المتبادلة بين البلدين حكومة وشعبا هي ما يميز هذه العلاقات الأخوية.