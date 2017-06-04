

هنأ عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة محمد خالد الياسين الكويت لفوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، مؤكدا أن سياسة صاحب السمو الأمير الحكيمة جعلت الكويت في مقدمة الدول، وجعلت العالم ينظر لها نظرة احترام وتقدير على جهودها في رأب الصدع بين الدول، بالإضافة إلى جهودها في الدفع بالمشاريع التنموية في دول العالم المحتاجة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقال الياسين في تصريح له ان الفوز بهذا المقعد يحقق طموحات كبيرة للمواطنين الحريصين على مكانة الكويت الدولية، خاصة أن حصول الكويت على المقعد بـ 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، له مغزى كبير يتمثل في شعبية الكويت ومكانتها الدولية وتقدير دول العالم لها والدليل واضح من خلال الأغلبية الساحقة التي حصلت عليها.

وأضاف أن الكويت في الحقبة الأخيرة نجحت في الانطلاق بخطوات مدروسة في العالم من خلال ديبلوماسية واعية وسياسة خارجية مشهود لها على مستوى العالم، مشيدا بمجهودات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني في العالم، والتي جعلت الكويت تحظى بمكانة دولية تتقدم بها على الكثير من دول العالم.

وأعرب الياسين عن سعادة مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية بما وصلت إليه الكويت من نجاحات دولية، موضحا أن مواقف الكويت مع جميع الدول هو رصيدها الدائم المتزايد، الذي يبقى إلى الأبد ويساهم في تحقيق الطموحات.

وبارك مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جميع المواطنين بالمنصب الجديد للكويت، والذي جاء في أيام مفترجة من شهر رمضان الفضيل ليضيف لمظاهر الاحتفالات بالشهر الكريم احتفالا جديدا يدخل السعادة والبهجة في نفوسنا جميعا.