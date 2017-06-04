مرزوق الغانم: الصوت العاقل والناضج للسياسة الكويتية سيسهم مع شركائها الدوليين في تخفيف التوتر في مناطق التصدع

نواب: تتويج لدور صاحب السمو وحكمته وتأكيد لدور الكويت في إيجاد الحلول للملفات العالقة بالعالم

سفراء لـ «الأنباء»: الفوز لم يكن مفاجأة والأغلبية الساحقة في التصويت تعكس مكانة الكويت إقليمياً ودولياً



أحدث الفوز المتوقع للكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للعامين المقبلين 2018 و2019 صدى واسعا وترحيبا كبيرا بالنظر إلى شبه الإجماع في التصويت المؤيد بـ 188 صوتا.

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أكد في برقية تهنئة إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان هذا الفوز يشكل نجاحا للديبلوماسية الكويتية وتعزيزا للمكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت على الصعيد الدولي.

خليجيا، أعلنت الإمارات والبحرين وقطر ان هذا الانجاز من شأنه ان يدفع جهود الامة والاستقرار في المنطقة ودعم التوصل إلى حلول عادلة وشاملة لقضايا الأمتين العربية والاسلامية ومواجهة التحديات التي تهدد المجتمع الدولي.

وكشفت فرنسا عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية ان باريس تتطلع إلى العمل مع الاعضاء غير الدائمين الجدد في مجلس الأمن وهم الكويت وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وبيرو وپولندا حول كل الموضوعات ذات الصلة في مجلس الأمن الذي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

وكان الشيخ صباح الخالد قد تمنى الاستمرار في «النهج والمنهج» الذي من خلاله كسبت الكويت احترام وثقة العالم.

وأضاف: الكويت ستعمل مع الدول الأعضاء لمنع نشوب الحروب والسعي لحلها بالطرق السلمية، مشيرا الى تسريع الاجراءات لمواجهة الأحداث حتى لا تتفاقم وتصبح أكثر تعقيدا، مبينا أهمية العمل من داخل المجلس على اصلاح الامم المتحدة حتى تكون المنطقة مواكبة للأحداث المحيطة في العالم وأهمها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.