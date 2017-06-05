تعليقا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قائمة تتضمن حركة تنقلات بين رؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية نفى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله نفيا قاطعا صحة هذه القائمة المزعومة بما تضمنته من أسماء ودول منقولين اليها رؤساء البعثات.

وأوضح الجارالله في تصريح صحافي أن «تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة يشكل إحراجا كبيرا للكويت مع عواصم الدول التي تضمنتها القائمة وتجاوزا للأعراف والأصول المرعية والمتبعة في هذا الشأن فضلا عما يمثله من إرباك لخطط الوزارة ونهجها في هذا الصدد».

وأكد على ضرورة تحري الدقة في نقل مثل هذه الأنباء حتى لا تضطر الوزارة آسفة الى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد من ينشر مثل هذه القائمة.