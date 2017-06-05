أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ثقة بلاده في ان الكويت ستكون «صوتا للعقل والديبلوماسية الحكيمة في مجلس الأمن وستعمل على ايجاد حلول ديبلوماسية لأزمات المنطقة».

وقالت وكالة الأنباء الأردنية ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد هنأه فيه بفوز الكويت بعضوية مجلس الأمن لمدة عامين اعتبارا من بداية العام المقبل.

وذكرت الوكالة ان الشيخ صباح الخالد بدوره اعرب عن الشكر على الدعم الذي قدمه الأردن للكويت مشيرا في الوقت ذاته الى التنسيق المستمر بين سفيري الأردن والكويت لدى الأمم المتحدة.

وأضافت ان الوزيرين أكدا خلال الاتصال الحرص على الاستمرار في التنسيق والتشاور وتطوير العلاقات الاخوية التي تجمعهما وسط ما تشهده من نمو مستمر برعاية القيادة السياسية العليا لدى البلدين.